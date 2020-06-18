الزمالك يستهدف ضم نجم الدوري المغربي

أبدى نادي الزمالك اهتمام بالتعاقد مع واحد من نجوم أحد أندية الدوري المغربي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.





وأكد موقع "Le360" المغربي أن الزمالك يريد التعاقد مع المهدي أوبيلا نجم نادي حسنية أغادير المغربي في الصيف القادم.





وكشف الموقع أن نادي حسنية أغادير لا يمانع في بيع المهدي أوبيلا في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضح الموقع أن إدارة نادي حسنية أغادير لن تمانع في بيع المهدي أوبيلا في الصيف ولكن بشرط وصول عرض مناسب من أي نادي يرغب في ضمه.





ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.



