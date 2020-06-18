ماكرون وجونسون يتفقان على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. 

وناقش الطرفان خلال لقائهما في مقر رئيس الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت"، الأوضاع في ليبيا واتفقا أيضًا على الحاجة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.  

ويزور ماكرون المملكة المتحدة، للمشاركة في إحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديغول لمقاومة النازية، وتعد رحلة ماكرون هذه، الأولى إلى الخارج منذ مشاركته في يوم 27 فبراير الماضي في القمة الإيطالية الفرنسية بنابولي.

هذا وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير من العام الجاري، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماكرون ليبيا جونسون الأزمة السياسية

أخبار تهمك

عاجل.. تحديد موعد بداية الدوري المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ يوم

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ يوم

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم الأهلي يُهدد صفقة الأحمر الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يعلن مغادرة لاعبه للمستشفي

منذ 35 دقيقة

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

فشل مرتزقة تركيا في المعارك الليبية (فيديو)

ليبيا.. قوات الجيش تسيطر على عدة مناطق غرب طرابلس (فيديو)

الجيش الليبي يُفرج عن اعترافات لمرتزقة أرسلهم "أردوغان" (فيديو)

بين مرتزقة تركيا والميليشيات.. من يحكم طرابلس؟ (فيديو)

تركيا وإفشال الوصول إلى حل سياسي في ليبيا (فيديو)

"أردوغان" يُحضر مخطط ضد العرب في ليبيا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

07:30 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

01:42 م

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟