أسعار الذهب تواصل التراجع بالختام مع ارتفاع سعر الدولار





واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع استمرار ارتفاع سعر الدولار مدعومًا بتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأكثر من التوقعات.





وكانت أسعار المعدن الأصفر ارتفعت خلال التعاملات على خلفية القلق بأن الزيادة الجديدة في حالات كورونا من شأنها أن تعرقل عملية التعافي للاقتصاد العالمي، الأمر الذي يضغط على الأسواق.





وأبلغ عدداً من الولايات الأمريكية عن زيادة جديدة في حالات الإصابة مع إعادة فتح الاقتصاد، فيما عادت الصين لقيود السفر من أجل الحد من الانتشار المفاجئ في انتقال العدوى.





وفي خطوة تاريخية، أوصى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الكونجرس الأمريكي بتمديد مساعدة العاطلون عن العمل الإضافية وتقديم الدعم للحكومات المحلية وحكومات الولايات، معتبراً أن الانسحاب السريع يُشكل مصدراً للقلق".





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1731.10 دولار للأوقية، لينخفض 4.50 دولار بعد أن سجل مستوى 1749 دولارا في الاتجاه الصاعد و 1722.70 دولار في الاتجاه الهابط.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، سجل سعر التسليم الفوري للمعدن هبوطاً بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1724.19 دولار للأوقية.





وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 97.516.



