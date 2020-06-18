وزير الشباب والرياضة يشارك في مبادرة "جاهز أساعد"

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:19 م
أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة
أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشاركته في المبادرة التي أطلقها الشباب العاملين بالوزارة، تحت شعار "جاهز...أساعد" من خلال رساله نشرها الوزير عبر الجروب الذى يضم شباب العاملين بالوزارة.

وترتكز المبادرة على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لتقديم المساعدات والمستلزمات الطبية والوقائية والمطهرات الصحية وغير ذلك من الأدوات والآليات التي يمكن من خلالها مساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد سواء من أوساط العاملين او من خارجها ومن مختلف طوائف المجتمع التي يمكن مساعدتها.

وتضم مجموعة التواصل الاجتماعى لشباب الوزارة أكثر من 300 شاب من العاملين بالوزارة ويتفاعل معهم الدكتور أشرف صبحى بشكل يومي ولحظى في مختلف القضايا والموضوعات التي تثار خلال المناقشات فضلًا عن مقترحات المشروعات والبرامج التي يتم مناقشتها وتنفيذ العديد منها من خلال القطاعات التنفيذية للوزارة.

وزير الشباب يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ ورصد خطة عودة النشاط الرياضي 

وأصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة وعضوية العديد من قيادات الوزارة وجميع المختصين والمعنيين، لمتابعة كافة الخطوات المتعلقة بتنفيذ والرصد والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى والمتضمنة بالدليل الاسترشادى الذى أعدته الوزارة وقامت بإرساله تفصيليًا إلى جميع المؤسسات والهيئات الرياضية إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقامت اللجنة بعقد أولى جلساتها وقامت بالتنسيق والتواصل لضمان وصول الدليل إلى جميع الجهات المعنية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات يومية خلال الأشهر المقبلة للرد على كافة الاستفسارات وتحقيق التواصل بين مختلف الهيئات واللجنة الطبية إضافة إلى متابعة تنفيذ ورصد ما تضمنه الدليل من ضوابط وإجراءات واجبة التطبيق وفقًا للأكواد الخمسة الخاصة بعودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب بالاتحادات الرياضية والفرق القومية والإعداد الاولمبى والأندية الصحية وصالات اللياقة البدينة والاتحاد المصرى لكرة القدم.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات لتقوم بدورها بمتابعة تنفيذ الضوابط المتضمنة بالدليل في كافة الهيئات الرياضية والشبابية الواقعة في نطاقها.

يأتي ذلك في ضوء استمرار تواصل وزارة الشباب والرياضة متابعتها اللحظية مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية المعنية بعودة النشاط الرياضى.

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