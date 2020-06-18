"شباب الصحفيين": المفلس جمال عيد يشارك في الإدعاءات الكاذبة بشأن المخلوع محمد مرسي

شنت جبهة شباب الصحفيين حملة ضد الناشط الوهمي ملك الكذابين المدعو جمال عيد المتلون ولسان جماعة الإخوان الإرهابية والمنفذ الأول لأجندتها في نشر الفوضى والتخريب بالبلاد مقابل الحصول على حفنة من الدولارات الحرام مؤكدة الجبهة علي ان محاكمته بعدما سقط عن وجهه قناع الوطنية الذي يحاول أن يرتديه واجب بعد أن تباكي مع العصابة الإرهابية على وفاة المخلوع محمد مرسي.





من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: "المتلون جمال عيد يتباكى على الإخوان الإرهابيين وعلى المعزول محمد مرسي.. المفلس وجماعة الإخوان المفلسة لم تجد أحد يتحدث عنها سوى الأفاقين والخونة".





وأضاف طوالة: "نناشد النائب العام التحقيق في البلاغات المقدمة ضده بشأن نشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة".





وأشار رئيس الجبهة إلى أن الكذاب يشارك في حملة إلادعاءات الإخوانية بشأن المخلوع.وعلي الجميع أن يعلم حقيقتك فأنت وأمثالك من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد كل هدفكم التحريض ضد الدولة ونشر الأكاذيب والفوضى.





وأوضح طوالة أنه لن تصمد أكاذيبكم أمام وعي الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر حيث كشف مروجي الشائعات من حلفاء الجماعة الإرهابية