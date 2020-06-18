"اللي حلمنا بيه هعمله عشان خاطرك انت بس".. بكلمات مؤثرة محمد عز ينعي مدير أعماله مينا نور

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نعى الفنان محمد عز، مدير أعماله مينا نور الذي توفي صباح اليوم بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





نشر محمد عز، صورة جمعته بمدير أعماله مينا نور، وعلق على الصورة قائلاً: "أول ما اشتغل معايا قولتله أنا أجري ضعيف معييش فلوس اديهالك، قالي أنا بحبك وعاوز اشتغل معاك وأنا معاك علي الحلوة والمرة، وكان قد كلمته في الحلوة والمرة في ضهري وفي كتفي، لو نجحت يطير من الفرحة ولو وقعت أو الأيام ضيقتها علينا كان أول واحد يقومنى علي حيلي، قسمنا الرغيف والسيجارة والفلوس".





وتابع محمد عز قائلاً: "أما كانت تزنق معايا كان يروح يستلف ويدينى ويقولي لازم يبقي شكلك كويس قدام الناس، كان بيتقطع لو حد كل حقي وكان ممكن يعمل المستحيل عشان حقي يرجعلي، اقسم بالله كان يطلع اللقمه من بقه ويديهالي كان مآمن فيا ومصدق إني هنجح وكان دايما يقولي أنا هبقي مدير أعمال أهم ممثل في مصر وكنت بضحك واقوله مش قوى يا عم كان يقولي هتشوف ، مكنتش بفكر في حاجة ولا يشغلنى شئ طول ما هو موجود جنبي".





وأضاف محمد عز قائلاً: "الف رحمة ونور عليك يا حبيبي وأخويا وصاحبى، ومتقلقش اللي حلمنا بيه هعمله عشان خاطرك انت بس والله، انت أكتر إنسان حبيته يا مينا، ارجوكم ادعوله ، ادعوله كان جدع وراجل مع كل الناس"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.





وفي سياق آخر، خاض الفنان محمد عز السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار"،وهو بطولة أمير كرارة أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق،بالإضافة إلى مجموعة من النجوم كضيوف منهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.