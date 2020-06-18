"ثمن الخير الخيانة" الفجر تروي قصة زوجان قتلا مزارع بالمنيا



أحداث القصة تعود إلى مركز بني مزار بعدما أقدم شخص وزوجة ربة منزل على فتح محل للملابس ولكن لم يكن معهم ما يكفي لفتح المحل ليفكروا في اقتراض مبلغ من أجل فتح المحل سرعان ما وجدت زوجته أحد المزارعين الذي حاول ان يساعدهم بأن يعطيهم مبلغ 60 ألف جنيه من أجل فتح المحل على أن يسددوا المبلغ على أقساط وافق الزوجان على تلك الفكرة من أجل تحقيق حلمهم ولكن مع مرور الوقت عجز الزوجان على دفع الأقساط.



تملك المزارع الحزن في قلبة من الزوجان بعد أن رفضوا أن دفع باقي أقساط المبلغ ولكن المزارع لم ييأس وعاد من أجل طلب الأقساط ولكن الزوجان عجزوا عن الدفع.





أمام كل هذا الإلحاح من المزارع فكر الزوجان من أجل التخلص منه حيث دبروا مكيدة شيطانية بدأت باستدراج المزارع إلى محل ملابس الخاص بههم بدائرة مركز شرطة بنى مزار وأكدوا للمزارع بأنه سوف يحصل على أمواله مقابل أن يعطيهم الايصالات لم يتخيل المزارع أن يتخلصوا منه وظن أنهم سوف يدفعون له أمواله ولكن بعد أن وصل المزارع إلى المحل أقدموا على خنقه وأجهزوا عليه بسلاح أبيض فأصابه بعدة طعنات أودت بحياته لم يتوقف جبرتهم عند تلك المأساة بل قاموا بوضعها داخل جوال ونقله بسيارة ملاكى وإلقاء جثته بمكان العثور عليها بطريق زراعي ما بين قريتين دائرة سمالوط وإشعالوا النيران به.



وكان مركز شرطة سمالوط غرب قد تلقى بلاغا بالعثور على أجزاء آدمية متفحمة بطريق زراعى ما بين قريتين بدائرة المركز.



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا عن تحديد شخصية المجنى عليه مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مالك محل ملابس- زوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما للواقعة، وقرر الأول بسابقة اقتراضه وزوجته مبلغ 60 ألف جنيه من المجنى عليه وتعثرها فى سداد الأقساط ونظرًا لإلحاح المجنى عليه وتهديده لهما عقدا العزم على التخلص منه، حيث إستدرجاه لمحل إقامتهما بدعوى سداد الأقساط مقابل الحصول على إيصالات الأمانة وقاما بخنقه وأجهزا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بعدة طعنات أودت بحياته ثم قاما بوضعه داخل جوال ونقله بسيارة ملاكى وإلقاء جثته بمكان العثور وإشعال النيران به، وبإرشادهما تم ضبط (الأداة المستخدمة "سكين"، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - 20 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المتهمين").



لحظات عصيبة عاشها أهالي مدينة سمالوط بمحافظة المنيا ارتسمت بالمشهد البشع الذي لم يتصوره أحد من المركز، وذلك بعدما وجدوا جثة لشخص مجهول مشتعل به النيران حتى تفحم على طريق زراعي بين قريتين بدائرة سمالوط، سرعان ما أبلغ الأهالي مركز الشرطة بالمدينة عن ذلك الأمر.