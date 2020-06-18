جمعية رجال الأعمال: تثبيت أسعار الكهرباء يدعم الصناعة (فيديو)

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار تثبيت أسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع لمدة 5 سنوات، بعد تخفيضها خلال المرحلة الماضية بنسبة 10 قروش للكيلو أمر جيد جدًا، معقبًا: "لأول مرة في تاريخ الصناعة بمصر نعرف تكلفة سعر الكهرباء لمدة 5سنوات، وهذا يصب في صالح الصناعة"





وتابع "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن وزارة الكهرباء قامت بتثبيت أسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع ذات الجهد المتوسط والعالي وبذلك دخلت معظم مصانع مصر في هذا الامر، والهدف من هذا الأمر دعم المصانع التي تخدم الاقتصاد الوطني.







