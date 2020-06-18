تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
اقتربت الجولة الـ30 في الدوري الإنجليزي من بدايتها، حيث ستقام تلك الجولة على أربع أيام بعد إقامة مباراتين من البطولة يوم أمس الأربعاء ولكن تلك المباريات كانت مؤجلة قبل توقف النشاط الرياضي.

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل فريق استون فيلا مع شيفيلد يونايتد بنتيجة سلبية.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1-ليفربول 87 نقطة.
2- مانشستر سيتي 60 نقطة.
3- ليستر سيتي 53 نقطة.
4- تشيلسي 48 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 45 نقطة.
6- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.
7- ولفرهامبتون 43 نقطة.
8- توتنهام 41 نقطة.
9- أرسنال 40 نقطة.
10- بيرنلي 39 نقطة.
11- كريستال بالاس 39 نقطة.
12- إيفرتون 37 نقطة.
13- نيوكاسل 35 نقطة.
14- ساوثهامبتون 34 نقطة.
15- برايتون البيون 29 نقطة.
16- وست هام 27 نقطة.
17- واتفورد 27 نقطة.
18- بورنموث 27 نقطة.
19- أستون فيلا 26 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

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مانشستر سيتي ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي

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