صابرين تبدأ تصوير أولى مشاهدها في فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
بدأت الفنانة صابرين، تصوير أولي مشاهدها فى فيلم "النمس والإنس"، والذى تعاقدت على بطولته فى شهر رمضان الماضى، مع النجم محمد هنيدي والنجمة منة شلبي.

يذكر أن فيلم "النمس والإنس"، بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، كما يشارك أيضاً عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.


يشار إلى آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

أخبار تهمك

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ يوم

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ يوم

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

كارتيرون يرفض عودة معار الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحديد موعد بداية الدوري المصري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يُهدد صفقة الأحمر الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ ساعتين و 40 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

07:30 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

08:00 م

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

06:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟