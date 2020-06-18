صابرين تبدأ تصوير أولى مشاهدها في فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي

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بدأت الفنانة صابرين، تصوير أولي مشاهدها فى فيلم "النمس والإنس"، والذى تعاقدت على بطولته فى شهر رمضان الماضى، مع النجم محمد هنيدي والنجمة منة شلبي.



يذكر أن فيلم "النمس والإنس"، بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، كما يشارك أيضاً عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.





يشار إلى آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.