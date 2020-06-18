أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

كشف أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب رحيل سامي الشيشيني المدرب العام عن صفوف الجهاز الفني للفريق خلال الأيام القليلة الماضية.





وكتب زاهر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من الشخصيات المحترمه جدا فى المجال الرياضى و اول واحد اشتغلت معاه فى النادى و بعتبر نفسى من الناس القريبه منه و اول واحد بلغنى بقراره واسبابه انه كان يعتبر الصحفى محمد صيام الله يرحمه زى اخوه و على الدوينى الله يرحمه قريبه و الاتنين سبب الوفاه كرونا".





وأضاف: "دلوقتى حاسس ان الموضوع صعب انه ينزل يشتغل فى وقت زى ده و الاقى اغلبيه المواقع و بعض صحفيين كاتبين ان سبب اعتذاره انه مقبضش بقاله ٣ شهور و ناس كاتبه انه طلب زياده مرتب و اترفض".





وتابع: " انا بس عايز اقول حاجه صغيره كابتن سامى فى فتره استاذ ممدوح عباس المرتب اتاخر ٩ شهور و مفكرش يمشى عشان هو ابن النادى و موضوع زياده المرتب والله العظيم ما حصل و ده اللى حصل فى موضوع كابتن سامى".





وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق عن تقدم سامي الشيشيني المدرب العام للفريق باستقالته من منصبه بالجهاز الفني، بسبب خوفه من العمل في الظروف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.



