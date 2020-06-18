ليستر سيتي يجدد عقود 3 لاعبين

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس تمديد عقود ثلاثي الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

وقام ليستر سيتي بتمديد عقود الثلاثي الجامايكي ويس مورجان قائد الفريق وزميليه النمساوي كريستيان فوكس والسويسري إلدين ياكوبوفيتش، على عقد لمدة عام للبقاء في النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وسيكمل المدافع مورجان عقداً من الزمن مع ليستر، بينما يعني العقد الجديد لفوكس قضاء ست سنوات مع الفريق.

وانضم ياكوبوفيتش إلى ليستر سيتي في عام 2017.

وأكد النادي أن أندي كينج، وهو أحد العناصر الهامة في صعود ليستر سيتي من القسم الثالث حتى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، سيغادر الفريق مع نهاية عقده بختام الموسم الحالي.

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