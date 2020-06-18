سبب عدم احتساب هدف مؤكد لشيفيلد أمام أستون فيلا

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:30 م
استون فيلا وشيفيلد
استون فيلا وشيفيلد
أثارت حالة تحكيمية الجدل في مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بعد أن تجاوزه كرة من الكرات مرمى زملاء الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي.

ونفذ أحد لاعبي شيفيلد يونايتد ركلة حرة في الدقيقة 42 تجاه مرمى منافسه، وخرج لها الحارس أورجان نيلاند وأمسك بها، لكنه اصطدم بزميله قبل أن يتجاوز خط مرماه والكرة بين يديه.

وأكدت الإعادة التلفزيونية أن الكرة تجاوزت خط المرمى، واعترض لاعبو شيفيلد على عدم احتساب الهدف، لكن حكم المباراة مايكل أوليفر أشار إلى أن تقنية خط المرمى "عين الصقر" لم تشر إلى هدف!.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات وصور الهدف الذي لم ير النور، مما دفع شركة HawkEye المسؤولة عن تقنية "عين الصقر" لتصدر بيانا رسميا تعقيبا عن الحادثة، قالت فيه: "الكاميرات السبع داخل منطقة المرمى كانت محجوبة بشكل واضح من الحارس، المدافع والقائم. هذا الشيء حدث لأول مرّة بعد أكثر من 9.000 مباراة استخدت فيها التقنية. نعتذر بدون تحفظ للبريميرليج، ونادي شيفيلد يونايتد ولكل من تأثر بهذه الحالة".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.


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