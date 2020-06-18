الصحة العراقية تسجل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
وكالات

رصدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 856 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء في العراق، 25717 إصابة، لافتة إلى تسجيل 563 حالة شفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 11333 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,512 مليون إصابة، بينهم أكثر من 453 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,455 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس العراقية العراق الصحة العراقية الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. تحديد موعد بداية الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ يوم

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يُهدد صفقة الأحمر الكبرى

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كيكي سيتين يرد على خوض برشلونة لقاء نابولي بملعب محايد

منذ ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الأطباء" تطالب "الخارجية" بكشف ملابسات الاعتداء على طبيب مصري بالكويت

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ريال مدريد يوجه رسالة خاصة لمدرب برشلونة بعد إصابته الخطيرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ يوم

قرار مصري تجاه دول مجلس التعاون الخليجي

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الصحة العراقية تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

ولاية نيويورك تسجل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليمن: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

06:28 م

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

01:42 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟