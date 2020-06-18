الصحة العراقية تسجل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا





رصدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 856 حالة وفاة.





وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع الإصابات منذ ظهور الوباء في العراق، 25717 إصابة ، لافتة إلى تسجيل 563 حالة شفاء، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 11333 حالة.



