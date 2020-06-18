العائدون من ليبيا: الخاطفون هددونا بالسلاح وقالوا "هندخل مصر ونكتب أردوغان على الأهرامات"

كشف محمود طنطاوي، أحد المصريين العائدين من ليبيا، تفاصيل ما تعرض له هو وزملائه في ليبيا، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بسيطرة العصابات الإرهابية على المنطقة التي يعيشون فيها، وحبسوهم في المنزل 3 أيام، معقبا: "دخلوا علينا مشطونا، وأخدوا كل حاجة معانا".





وأضاف "طنطاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، "عذبونا لمدة 6 ساعات، وهددونا بالسلاح، وقالولنا أنتم جايين تحاربونا مع السيسي وحفتر وهندخل مصر بعد أسبوعين وهنكتب على الأهرامات اسم مصراتة وأردوغان".





وفي سياق متصل، أعرب أحد المصريين العائدين من ليبيا، عن تقديره ما فعلته الإدارة المصرية معهم، قائلا: "بنشكرهم".