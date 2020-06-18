العائدون من ليبيا: الخاطفون هددونا بالسلاح وقالوا "هندخل مصر ونكتب أردوغان على الأهرامات"

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:27 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف محمود طنطاوي، أحد المصريين العائدين من ليبيا، تفاصيل ما تعرض له هو وزملائه في ليبيا، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بسيطرة العصابات الإرهابية على المنطقة التي يعيشون فيها، وحبسوهم في المنزل 3 أيام، معقبا: "دخلوا علينا مشطونا، وأخدوا كل حاجة معانا".

وأضاف "طنطاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، "عذبونا لمدة 6 ساعات، وهددونا بالسلاح، وقالولنا أنتم جايين تحاربونا مع السيسي وحفتر وهندخل مصر بعد أسبوعين وهنكتب على الأهرامات اسم مصراتة وأردوغان".

وفي سياق متصل، أعرب أحد المصريين العائدين من ليبيا، عن تقديره ما فعلته الإدارة المصرية معهم، قائلا: "بنشكرهم".
وفي سياق متصل أعرب المصريين العائدين من ليبيا، عن سعادتهم البالغة بالعودة إلى أرض الوطن.

وقال أحد المصريين المحتجزين في ليبيا بعد العودة: "كنا وسط عصابات وكانت ثقتنا كبيرة في إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتركنا، وشكرًا للرئيس والمخابرات المصرية".

وأضاف أحد المصريين المحتجزين في ليييا: "كنا خايفين ما نرجعش لأولادنا تاني، ولكن السرعة اللي حصلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية كانت مفاجأة"

وقال آخر: "لم نتوقع أبدًا العودة بهذه السرعة ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم نتخيل إطلاقًا رؤية مصر وأسرنا مرة "أخرى.

وردد الـ23 مصريًا العائدين من ليبيا، هتاف "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا تعذيب مصريين بوابة الفجر المصريين فى ليبيا الاعتداء على مواطن الأهرامات أردوغان

أخبار تهمك

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يُهدد صفقة الأحمر الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ يوم

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحديد موعد بداية الدوري المصري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ يوم

كارتيرون يرفض عودة معار الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

اتصالات عاجلة بشأن أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

عاجل.. أول تعليق للمصريين العائدين من ليبيا (فيديو)

العائدون من ليبيا: كنا وسط عصابات وثقتنا كبيرة في السيسي (فيديو)

بـ"الزغاريد وتحيا مصر".. فرحة عارمة لأسر العائدين من ليبيا بعد تحريرهم

محافظ مطروح عن العائدين من ليبيا: رجعناهم بعد 48 ساعة من نشر الفيديو

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

07:30 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

08:00 م

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

06:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟