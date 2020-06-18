ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يظل في الصدارة

تمكن رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي من العودة في تسجيل الاهداف بعد هو شباك فريق أرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من البريميرليج.





ولكن لم ينجح الثنائي إيميريك أاوباميانج وسيرجو أجويرو في تسجيل أهداف والاقتراب من جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر قائمة الهدافين.





حيث جاءت قائمة هدافي البريميرليج كالتالي :-





1- جيمي فاردي .. 19 هدفاً.

2- إيميريك أوباميانج .. 17 هدفًا.

3- محمد صلاح .. 16 هدفًا.

4- سيرجيو أجويرو .. 16 هدفًا.

5- داني إينجز .. 15 هدفًا.

6- ساديو ماني .. 14 هدفًا.

7- ماركوس راشفورد .. 14 هدفًا.

8- راؤول خيمينيز .. 13 هدفًا.

9- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفًا.

10- تامي أبراهام .. 13 هدفًا.