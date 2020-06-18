بنك انجلترا: اقتصاد بريطانيا يتعافى أسرع من التوقعات

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:27 م
بنك انجلترا
بنك انجلترا
قال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا، إن اقتصاد المملكة المتحدة يتعافي بأكثر من توقعات البنك المركزي، مع تخفيف قيود الإغلاق الوطني.

وتابع بيلي : "نرى إشارات على عودة بعض الأنشطة في البلاد مع التخفيف التدريجي للإغلاق".

وقام بنك إنجلترا بتعزيز برنامج شراء السندات بنحو 100 مليار جنيه إسترليني (124 مليار دولار) إضافية لمكافحة تفشي الوباء، مع تثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

وأوضح "بيلي" أن خطة بنك إنجلترا لتمديد برنامجه لشراء السندات البالغ 745 مليار جنيه إسترليني حتى مطلع العام القادم لا تزال أسرع وتيرة زيادة من أي شيء قام به البنك المركزي البريطاني في فترة ما قبل أزمة الفيروس.

وكان اقتصاد المملكة المتحدة شهد انكماشاً تاريخياً في شهر أبريل  الماضي بنسبة تتجاوز 20 بالمائة، مع توقف شبه كبير للنشاط الاقتصادي جراء وباء كورونا.

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