بعد رحيله.. 10 أرقام مثيرة من مشوار الساحر البرازيلي "كينو" مع بيراميدز

أعلن نادي أتليتكو مينيرو تعاقده رسميًا مع ماركوس كينو نجم بيراميدز وذلك بعد انتهاء إعارته لفريق الجزيرة الإماراتي، ليبدأ مشواره مع الفريق البرازيلي بداية من شهر يوليو المقبل، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

نادي أتليتكو مينيرو أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" التعاقد مع "كينو" ولم يكشف عن القيمة المالية للصفقة، أو مدة التعاقد، ولكن أشارت تقارير صحفية أن عقد اللاعب مع ناديه الجديد يمتد لعام 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي حال اتفاق الطرفين.





ويُعد كينو واحد من أفضل المحترفين الأجانب الذين انضموا للدوري المصري خلال السنوات الماضية، حيث قدم اللاعب عروضًا قوية رفقة فريق بيراميدز، ونال إشادة واسعة من الجميع، حيث ساهم بأهدافه وتمريراته الحاسمة في احتلال الفريق المركز الثالث بالدوري الموسم الماضي والتأهل لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه.





ماذا قدم "كينو" مع بيراميدز؟





حقق البرازيلي كينو أرقامًا مميزة خلال مشواره مع فريق بيراميدز في الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق السماوي بعد انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي لعام 2018 قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي في صفقة كلفت خزينة النادي المصري 8.60 مليون يورو تقريبًا.





- شارك اللاعب البرازيلي في 33 مباراة مع فريق بيراميدز في مختلف البطولات (32 في الدوري الممتاز – 1 بكأس مصر).





- بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية لـ "كينو" مع فريق بيراميدز 2838 دقيقة.





- 5 مدربين لعب "كينو" تحت قيادتهم في بيراميدز هم: ( ريكاردو لافولبي – رامون دياز – حسام حسن – أحمد حسن – ألبرتو فالنتيم)، الأكثر مشاركة معه "دياز" بـ 12 مباراة، والأكثر تهديفًا معه "لافولبي" بـ 6 أهداف.





- سجل النجم البرازيلي 10 أهداف خلال مشواره بالكامل فريق بيراميدز بواقع (8 في الدوري الممتاز – 2 بكأس مصر) بمعدل هدف كل 284 دقيقة.





- صنع ماركوس كينو خلال مشواره مع بيراميدز 11 هدفًا جاءت جميعًا في بطولة الدوري الممتاز.





- 9 أندية زار شباكها "كينو" خلال مشواره مع بيراميدز هم ( الإنتاج الحربي – الداخلية – الجونة – المقاولون – بتروجيت – طنطا – الإتحاد السكندري – الزمالك – الأهلي).





- لم يخسر بيراميدز في 9 مباريات سجل فيها "كينو" أهدافه الـ10 مع الفريق (5 فوز – 4 تعادل).





- سجل صاحب الـ30 عامًا، ثنائية وحيدة مع بيراميدز، جاءت في شباك فريق طنطا ببطولة كأس مصر في مباراة انتهت بفوز الفريق السماوي 3-2.





- حصل كينو على إنذارين فقط خلال مسيرته مع نادي بيراميدز.





- لم يسجل كينو أي أهداف من ركلات جزاء مع بيراميدز، حيث أضاع ركلة الجزاء الوحيدة التي سددها مع الفريق أمام المصري البورسعيدي بالدوري في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.



