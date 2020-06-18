وفاة الإعلامي محمد الدالي إثر تعرضه لأزمة قلبية

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:07 م
مي مرسي
توفى صباح اليوم الإعلامي محمد الدالي، وذلك إثر تعرضه لازمة قلبية والتي نقل بسببها إلى المستشفى ولكنه توفى قبل وصوله.


وقامت بإعلان خبر وفاته ابنة عمه من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: "حبيب قلبي أخويا وإبن عمي الإعلامي محمد الدالي في زمة الله".


وحرص عدد من زملائه بنعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي منهم إيهاب نافع والمخرج محمد الدالي.


يذكر أن الإعلامي محمد الدالي أجرى عدد من البرامج منها"صباح العاصمة"و"عيادة العاصمة"و"كلمة الشعب".

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