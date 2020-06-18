البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بعد قرار بنك إنجلترا

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر

أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على تراجع بعد قرار بنك إنجلترا  خلال جلسة متقلبة، وتعرضت أسهم البنوك والموارد الأساسية لخسائر 1.2 بالمائة لكل منهما، ليقودا الاتجاه الهابط في كافة القطاعات والمؤشرات الرئيسية داخل الأسواق المالية الأوروبية.

وجاءت الخسائر في البورصات الأوروبية مع زيادة 11 بالمائة في عدد الأشخاص التي دخلت المستشفيات بفعل "كوفيد-19" أمس الأربعاء فقط في ولاية تكساس الأمريكية.

كما أن زيادة حالات الإصابة الجديدة في الصين دفعت بكين لإلغاء رحلات الطيران وإغلاق المدارس مرة أخرى، نقلاً عن وكالة رويترز.

وتخلت الأسهم عن أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن قال كبير علماء الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن تفشي كورونا في بكين، والذي شهد تأكيد 21 حالة جديدة أمس الأربعاء و 31 من اليوم السابق، أصبح الآن تحت السيطرة.

في حين قرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند 0.1 بالمائة، لكنه عزز برنامج شراء السندات بنحو 100 مليار جنيه إسترليني لمكافحة تداعيات الوباء وهو ما ساهم في تحول الأسهم الأوروبية للارتفاع خلال الجلسة قبل أن تعاود الهبوط.

وعند إغلاق الجلسة، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 363.4 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 6224.07 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة إلى 12281.5 نقطة، كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 4958.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:13 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1216 دولار.

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