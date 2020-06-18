عاجل.. تعافي المذيع عمرو صالح من فيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن مذيع الراديو عمرو صالح، تعافيه من فيروس كورونا المستجد من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وقال "صالح"، متحدثا عن فيروس كورونا المستجد"صالح، قائلا: "النهاردة بعد الأشعة والتحاليل الحمد لله أتأكدت أنى خلصت من الضيف الرخم اللى جه وخد راحته عندي شويه عندى عدت على خير الحمد لله يارب.. شكرا لكل واحد أهتم وسأل.. شكرا لكل واحد قدم لى دعم ولو بكلمه والكلمه أهم حاجه فى الوقت ده.. شكرا لكل صديق حقيقي بان معدنه فى الفترة دي...شكر كبير جدا لوزير الإعلام أسامة هيكل على اتصاله وإنه يطمن على كل الأعلاميين... وربنا إن شاء الله يقومه بالسلامة قريب".


وأضاف، شاكرا الطاقم الطبي قائلا "كل الشكر للدكتورة الشاطرة إللي بجد ربنا يكتبلها كل حاجه حلوة دكتور رحاب.. إللي كانت متابعه حالتى فى المستشفى لغاية النهاردة من غير ملل ولا تعب..ربنا يحفظك يا دكتور وشكر خاص جدا لدكتور دياب صديقي اللي كان متابع معايا من التليفون حالتى من قبل المستشفى وكان دايما بيطمني".

وتابع حديثه عن الظروف التي مر بها أثناء إصابته بكورونا قائلا"و أنت بتكتب بوست مليان طاقة سلبيه وندب.. خد بالك إن ناس كتير عندها كورونا بتقراه فالحاله النفسية عندهم مش ناقصه "الحالة النفسية مهمه بنسبة 50٪ فى العلاج".

وأكمل قائلا: "أقسم بالله أكتر ناس تعبت وبتتعب وهتتعب دلوقتي الدكاترة والتمريض وعمال النضاف فى المستشفيات (على قد ما تقدروا أدعموهم ولو نفسيا) صحاب المدرسة مهما عدى الوقت هيفضلوا صحاب معدنهم أصيل فى الأزمة دى لو لا قدر الله دخلت مستشفى هتطلع بصحاب حقيقيين منها لأن حالتكم كانت وآحده وكنتم داعمين نفسيا جدا لبعض وعديتوا الأزمة مع بعض متصدقش الأخبار المحبطه إللي ماليه الفيس بوك.. صدق إللي تشوفه بعنيك... أقسم بالله الفيس بوك وغيرة ما هو إلا خدعه لو حسيت بأى وجع بسيط أستشير دكتور حل الموضوع في أوله أسهل ما بتسيبه بيكبر".
عاجل.. تعافي المذيع عمرو صالح من فيروس كورونا
عاجل.. تعافي المذيع عمرو صالح من فيروس كورونا

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