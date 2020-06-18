عاجل.. تحديد موعد بداية الدوري المصري

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:53 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
عقد الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعات مع أندية دوري الدرجة الأولى والقسم الثانى خلال الثلاث أيام الماضية لبحث مصير بطولة الدوري المصري ومناقشة لائحة النظام الأساسى.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد أعلن عن إتاحة عودة نشاط كرة القدم يوم 25 يوليو القادم وبدء التدريب يوم 20 بونيو الجاري .

وعلم " الفجر الرياضي" أن اتحاد الكرة المصري وضع خطة لعودة بطولة الدوري المصري ويسعي لإستئنافه فى الفترة من 25 يوليو القادم وحتي 15 أكتوبر المقبل.

ووضع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري بروتوكول طبي لعودة التدريبات والمباريات خلال الفترة القادمة على جميع الأندية الإلتزام به .

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