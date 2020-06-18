تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا





أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 245 ألفا، لافتة إلى أن "وصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 27136 حالة"​​​.





ويذكر أن إسبانيا لم تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ 8 يونيو الجاري، فيما يشير معدل الإصابة لهذا اليوم إلى زيادة ملحوظة عن المعدلات اليومية المسجلة خلال الأسبوع الماضي.



