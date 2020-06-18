بإطلالة ساحرة.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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غازلت النجمة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بمشاركة صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين، بالصورة بلوك جذاب، مرتدية شميز لبني، وكان شعرها منسدلا علي كتفيها وضاعفت جمالها بميكب بسيط فبدت أكثر جمالا.



مسلسل "ونحب تاني ليه"، أخر أعمال ياسمين وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.