نشوب حريق هائل داخل شركة في المهندسين (صور)

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:52 م
موقع الحريق
موقع الحريق
إيمان عبد العاطي
شب منذ قليل حريق هائل داخل شركة بحي المهندسين بالجيزة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق لمحاولة إخماد النيران المشتعلة بالشركة والتي امتدت إلى جميع محتويات الشركة بالطابق الـ 14 وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الذي شب داخل الشركة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة اتبعها ألسنة اللهب، من داخل احدي الشركات العقارية بحي المهندسين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومين بـ3 سيارات اطفاء، و3 خزان مياة استراتيجي، و2 سلم هيدروليكي، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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علقت 3 مصادر مسؤولة على ما بثته إحدى المواقع الإخوانية، بسماع دوي انفجار بمدينة 6 أكتوبر، مساء أمس الأربعاء، حيث نفي مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورود أي بلاغات بوقوع إنفجار أو حرائق بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم إرسال خبراء المفرقعات ودورية أمنية لتمشيط المنطقة، ولم يعثر على أي آثار لتفجيرات بالمنطقة.

فيما أكد مصدر أمني مسؤول بقطاع أكتوبر، أنه لم يورد لهم أي بلاغات أو استغاثة بوقوع إنفجار في المنطقة المشار إليها، قائلا "لو حصل أي إنفجار أو حريق شرطة النجدة كانت هتتلقي بلاغا"، مرجحا احتمالية صدرو صوت الإنفجار المشار إليه، إثر تدريبات القوات المسلحة بدهشور.

مصدر أمني ثالث بالإدارة العامة لمرور الجيزة، أفاد بعدم ورود أي بلاغات بوقوع أي حوادث مرورية أو انفجارات بمدينة 6 أكتوبر.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك منشورا يفيد بسماع دوي انفجار بمدينة 6 أكتوبر.

نشوب حريق هائل داخل شركة في المهندسين (صور)
نشوب حريق هائل داخل شركة في المهندسين (صور)
نشوب حريق هائل داخل شركة في المهندسين (صور)
نشوب حريق هائل داخل شركة في المهندسين (صور)
نشوب حريق هائل داخل شركة في المهندسين (صور)
نشوب حريق هائل داخل شركة في المهندسين (صور)

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شركة حريق بوابة الفجر المهندسين الحماية المدنية

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