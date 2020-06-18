الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس غدا الجمعة (تفاصيل درجات الحرارة)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، الموافق 19 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الجمعة نهارًا

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية

- نشاط الرياح على جنوب سيناء، ومناطق من جنوب البلاد، تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.





- اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





و‎أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن استمرار انخفاض في درجات الحرارة غدا الجمعة، موضحة أن البلاد شهدت اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل.





‎وأضافت الهيئة في بيان لها، أن جنوب الصعيد يشهد طقس حار فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل الحرارة.





‎وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





‎وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





‎وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





‎وأشارت الهيئة، إلي تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



