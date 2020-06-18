تعرف على موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

إشبيليه ضد برشلونة ، عادت المتعة إلى الملاعب مجددًا، ويعيش الجمهور المحب لكرة القدم أجواء "الليجا" الإسبانية من جديد بعد توقف استمر لأشهر بسبب "كورونا"، ويرجع ميسي إلى رونقه المعتاد، بل بدى وكأنه لايزال لاعبًا صاحب 20 عامًا.





مواجهة إشبيليه ضد برشلونة





ويلعب فريق إشبيليه ضد برشلونة مباراة هامة وصعبة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني الذي يطمح إليه بشدة العملاق الكتالوني البارسا، الذي يبتعد بفارق 5 نقاط عن منافسه وغريمه التقليدي ريا مدريد بفارق 5 نقاط.





موعد مباراة إشبيليه ضد برشلونة





ويلتقي إشبيليه ضد برشلونة غدًا الجمعة الموافق الـ19 من يونيو 2020، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن مبارايات الجولة الـ 30 من بطولة الدورى الإسبانى "الليجا"، الذي استأنف نشاطه منذ مباراتين.





الغيابات في إشبيليه ضد برشلونة





ويعاني عملاق كتالونيا من غيابات مهمة قبل موقعة إشبيليه ضد برشلونة والمرتقبة غدًا، حيث قدم قائمة من 23 لاعبًا، غاب عنها الرباعى دى يونج وروبرتو، وعثمان ديمبيلى، والمدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتى بداعى الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.





عودة ألبا في إشبيليه ضد برشلونة





وغاب النجم جودري ألبا ظهير البارسا الأيسر في مباراة إشبيليه ضد برشلونة غدًا، بعدما أنهى الإيقاف الذي تعرض له، وتسبب في غيابه عن مباراة فريقه السابقة أمام نظيره ليجانيس.





ترتيب الليجا قبل مباراة إشبيليه ضد برشلونة





ويدخل البرسا موقعة إشبيليه ضد برشلونة وهو على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الـ59 نقطة، في حين يقع السيفيل في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.





قائمة سيتين لمواجهة إشبيليه ضد برشلونة





حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا - نيتو





خط الدفاع: سيميدو - لينجليه - بيكيه - جوردى البا - جونيور فيربو - أراوخو - شومى





خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتش - فيدال - آرثر - ريكى بويج - كويادو - سافيرو - مونشو





خط الهجوم: جريزمان - فاتى - ميسى - برايثوايت - لويس سواريز





القنوات الناقلة لمباراة إشبيليه ضد برشلونة





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية، عن إذاعة مباراة إشبيليه ضد برشلونة عبر فضائيتها beIN Sports HD 1، ويتوقع أن تنقل قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعى (نايل سات) المباراة.





تردد قناة ليبيا الرياضية





القمر نايل سات





تردد 11766 أفقى





الترميز 27500



