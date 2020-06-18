خالد الجندي: يجوز الدعاء بالرحمة للكافر والملحد والشاذ (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الخلط بين الرحمة والمغفرة "المغفرة منقدرش نطلبها إلا لمن يقول لا إله إلا الله، وهي عضوية خاصة، وهناك فارق بينهما، وجاء في القرآن رب اغفر وارحم، فالواو حرف عطف يفيد المغايرة، وكل الآيات التي رفض فيها شفاعة الأنبياء للكفار، كانت تتحدث عن المغفرة وليست الرحمة، فيجوز الدعاء بالرحمة لكافر أو لملحد أو سكير أو لشاذ أو لبغي، فرحمة الله وسعت كل شيء".





وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الله، سبحانه وتعالى، أرسل رحمته للعالمين ولم يقل الله في كتابه العزيز للنبي محمد صلى الله عليه وسلم "وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين".





وأضاف: "يجب أن ندعو بالرحمة لكل الناس، فيه ناس لو في إيديها تقول وما أرسلناك رحمة للمسلمين وشوية شوية يقولوا للمؤمنين بس، يعني مش أي مسلم كده، وبعدها للمصلين بس، وبعدها للي بيصلوا معانا صلاة الفجر، إيه الغلاسة دي؟!".







