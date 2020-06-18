دروب بوكس يسمح بمزامنة المجلدات خارج مجلد Dropbox

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:01 م
Dropbox
Dropbox
أتاحت دروسب بوكس مؤخرًا تطبيقًا لإدارة كلمات المرور حمل اسم Dropbox Passwords، والآن أعلنت عن حزمة من التحسينات التي بدورها ستعزز سهولة الاستخدام والأمان، ولعل الأبرز في هذه التحسينات هو دعم الخدمة لمزامنة مجلدات محددة من سطح المكتب.

ومع توسيع المزامنة التلقائية لسطح المكتب عن مجلد دروب بوكس المحدد فقط، سوف يتمكن المستخدمين من تحديد المجلدات التي يريدون مزامنتها من خلال تطبيق Dropbox، مع الإشارة أن هذه الإضافة متاحة الآن بشكل تجريبي، ولكن يمكن الوصول إليها من قبل جميع المستخدمين من خلال علامة التبويب النسخ الاحتياطية في قائمة التفضيلات، ومن عليك النقر فوق إدارة النسخ الاحتياطي لبدء تحديد مربعات اختيار المجلدات.

وهناك باقة من التحسينات الأخرى، على رأسها، قسم محمي برمز مرور يسمى Vault مع وصول مفوض لجهات اتصال موثوقة، وهو متاح في الإصدار التجريبي الخاص لمستخدمي Dropbox Plus، كما سيتم إطلاق الخطط العائلية في الأشهر القادمة التي ستسمح لما يصل إلى ستة أشخاص بمشاركة حساب واحد بسعة 2 تيرابايت بفاتورة واحدة، مع السماح أيضًا لكل عضو باستخدام المساحات المشتركة والخاصة.

وقالت الشركة، إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون هناك دمج كامل مع شركة HelloSign للسماح للمستخدمين بتوقيع المستندات من داخل دروب بوكس، فضلًا عن تقديم مركز تطبيقات جديد للتكامل مع خدمات الجهات الخارجية الأخرى مثل Slack و Zoom.

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