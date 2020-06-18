بيراميدز: ملتزممون بقرار الدولة باستئناف النشاط
الخميس 18/يونيو/2020 - 06:00 م
علي نبوي
قال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أن النادي إنه يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.
وأضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.
وشدد على أن نادي بيراميدز ملتزم تماما بكل الإجراءات التي أعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة، وأن النادي سيقوم بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات بالاشتراك مع اتحاد الكرة، متمنيا لكرة القدم المصرية المزيد من الازدهار والتقدم خلال الفترة القادمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا