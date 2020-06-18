إيقاف الصلاة بأحد مساجد عفيف بعد إصابة أحد المصلين بكورونا

أصدرت الجهات المختصة بالمملكة، اليوم الخميس، قرارا بإيقاف الصلاة في أحد المساجد بمحافظة عفيف؛ إثر الاشتباه في إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا المستجد.









وأكدت إدراة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة عفيف، أن إمام المسجد أبلغ الجهات المختصة رسميًا، ليصدر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض توجيهًا يإيقاف الصلاة في المسجد.





وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 145991، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 93915، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1139 حالة، وتم تسجيل 48 حالة وفاة، و2253 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،478 مليون إصابة، بينهم أكثر من 452 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،444 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



