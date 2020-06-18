مارادونا يحتفل بتتويج نابولي بكأس إيطاليا

أعرب الأرجنتيني دييجو ارماندو مارادونا أسطورة نابولي ومنتخب الأرجنتين السابق عن سعادته بفوز نابولي بكأس إيطاليا مساء الأمس على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين عقب التعادل السلبي الذي ساد طوال المباراة.





ونشر مارادونا صورة له عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وهو يرتدي قميص نابولي وعلّق عليها قائلاً:"فخور بكم، فورزا نابولي".





ومثل مارادونا نابولي في الفترة ما بين 1984 حتى 1991 وتمكن من قيادة الفريق الإيطالي إلى تحقيق 5 ألقاب بالإضافة إلى أنه خاض مع نابولي 259 مباراة وسجل 115 هدفًا.





وتمكن نابولي من تحقيق بطولة كأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه كما يعتبر هذا اللقب هو الأول لنابولي في بطولة الكأس منذ موسم 2013/2014.











