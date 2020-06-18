"الناتو" يعلن وضع خطة لمكافحة موجة جديدة من جائحة كورونا





أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فيه اتفقوا على حزمة تدابير لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال "ستولتنبرج" في تغريدة، عقب ترؤسه اجتماعا لوزراء دفاع الناتو: إن "الناتو يستعد لموجة ثانية محتملة من جائحة كورونا، واتفق وزراؤنا للدفاع على خطة عملياتية جديدة"، لافتا إلى أن "الخطة تشمل إنشاء احتياطي من الإمدادات الطبية وصندوق ائتماني لشراء المعدات الحيوية".



