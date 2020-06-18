"الناتو" يعلن وضع خطة لمكافحة موجة جديدة من جائحة كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:44 م
الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو
الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"

أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فيه اتفقوا على حزمة تدابير لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال "ستولتنبرج" في تغريدة، عقب ترؤسه اجتماعا لوزراء دفاع الناتو: إن "الناتو يستعد لموجة ثانية محتملة من جائحة كورونا، واتفق وزراؤنا للدفاع على خطة عملياتية جديدة"، لافتا إلى أن "الخطة تشمل إنشاء احتياطي من الإمدادات الطبية وصندوق ائتماني لشراء المعدات الحيوية". 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,468 مليون إصابة، بينهم أكثر من 452 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,440 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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