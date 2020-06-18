الأرصاد: استمرار انخفاض حرارة الجو غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:02 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
‎أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن استمرار انخفاض في درجات الحرارة غدا الجمعة، موضحة أن البلاد شهدت اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل.

‎وأضافت الهيئة في بيان لها، أن جنوب الصعيد يشهد طقس حار فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل الحرارة.

‎وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

‎وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

‎وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

‎وأشارت الهيئة، إلي تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، كما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل الحرارة.

وأشارت الهيئة، أن ليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

أما عن درجات الحرارة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

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