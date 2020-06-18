كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:36 م
القس دانيال ماهر
القس دانيال ماهر
حازم رفعت
حرص القس دانيال ماهر، كاهن كنيسة الانبا بولا والانبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكس في بني سويف، علي إرتداء زي التمريض لخدمة المرضى في مركز الرجاء القبطي وسط مدينة بني سويف.

وفي سياق أخر، قامت أسرة لعازر حبيب الرب لتكفين ودفن الموتى بأسوان، بعمل دورة تدريبية لخدام شباب إيبارشية اسوان لتكفين ودفن الموتي بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ من الاقباط.

كما حرصت أيضًا علي تدريب مجموعة من خدمة القديس يوليوس الاقفهصي بمدينة اددفو علي تكفين ودفن موتى كورونا، وكيفيت التعامل والوقاية خلال عملية التكفين والدفن، وذلك تحت اشراف القس مكاريوس بولس.

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اتخذت الكنيسة بمختلف طوائفها العديد من الإجراءات الأحترازية الواجبة لكي تتمكن من تحصين الكنيسة وأبنائها من تفشى وباء كورونا القاتل ورغم العديد من الإجراءات من غلق الكنائس وتعليق الصلوات إلا أن كورونا تحصد المزيد من أرواح الكهنة ورجال الكنيسة يوما بعد يوم.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن رحيل الأب القس بيشاي نعمان كاهن دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، التابع لإيبارشية الأقصر عن عمر قارب الـ53 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ22 سنة بقليل أثر أصابته بكورونا، وهى ليست حالة الوفاة الأولى من رجال الكنيسة أثر الأصابة بكورونا بل أعلنت الكنيسة عن أكثر من حالة وفاة وإصابة ومنهم.

وكانت لشبرا الخيمة والفيوم نصيب فى إصابات الكهنة حيث أعلن الانبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس عن إصابة 3 كهنة جدد إثنين منهم يتلقون العلاج في المنزل وأخر تم حجزة في مستشفي الحجر الصحي مؤكدا بأن الثلاث كهنة المصابين قد ظهرت نتيجتهم المعملية بإجابية إصابتهم بالفيروس وحالتهم مستقرة.

أما الفيوم فقد أصيب القمص تكلا شفيق، راعي كنيسة مارمينا للأقباط الأرثوذكس بوسط مدينة الفيوم، بفيروس كورونا المستجد نتيجة اختلاطه مع نجله المُصاب بنفس الفيروس حيث تبين إيجابية التحليل وتم نقله إلى مستشفي عزل الباجور بالمنوفية وحالته مستقرة.

وفاة راهب بدير الأنبا بولا إثر إصابته بفيروس كورونا

لم تقصتر الإصابات والوفيات على الكهنة فقط بل أمتد الأمر إلى الرهبان حيث أكد القس بطرس الأنبا بولا أنه توفي الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا من دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر إثر إصابته بفيروس كورونا مضيفا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنه أقيم صلاة تجنيز الراهب في مقر دير الانبا بولا المتواجد بالتجمع الخامس.
كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)
كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)
كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)
كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)
كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)
كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)
كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)
كاهن يرتدي زي التمريض ويخدم المرضى ببني سويف (صور)

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