وزير الخاريجة الإماراتي يبحث مع نظيره العراقي جهود احتواء كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:31 م
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي
وكالات

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، جهود احتواء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتناولت المباحثات الهاتفية، العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكد وزير الخارجية العراقي على حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد، على حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية العراق وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,468 مليون إصابة، بينهم أكثر من 452 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,440 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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