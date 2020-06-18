وزير الخاريجة الإماراتي يبحث مع نظيره العراقي جهود احتواء كورونا





بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين بكي ، جهود احتواء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وتناولت المباحثات الهاتفية، العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.





وأكد وزير الخارجية العراقي على حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.





وشدد الشيخ عبدالله بن زايد، على حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية العراق وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.



