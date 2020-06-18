نجم الأهلي يُهدد صفقة الأحمر الكبرى

رفض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سموحة، الدخول في صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، من أجل تدعيم خطوطه الهجومية بداية من الموسم الجديد.





وعقد بيبو جلسة محسن صلاح رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، داخل النادي الأهلي بالجزيرة على هامش اجتماع الأندية، وتناقشوا خول إمكانية نقل مهاجم الذئاب إلى ملعب التتش.





وأبدى المقاولون العرب، رغبته في التعاقد مع ناصر ماهر لاعب الفريق المعار، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، من أجل الموافقة على رحيل طاهر، بالميركاتو الصيفي.





وأبلغ ماهر، إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة سيد عبدالحفيظ، رفضه فكرة الدخول في أي صفقات تبادلية، متمسكًا بالعودة إلى صفوف الفريق، أو الاستمرار بين صفوف سموحة، بالموسم الجديد.



