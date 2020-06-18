نجم الأهلي يُهدد صفقة الأحمر الكبرى

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:30 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
رفض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سموحة، الدخول في صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، من أجل تدعيم خطوطه الهجومية بداية من الموسم الجديد.

وعقد بيبو جلسة محسن صلاح رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، داخل النادي الأهلي بالجزيرة على هامش اجتماع الأندية، وتناقشوا خول إمكانية نقل مهاجم الذئاب إلى ملعب التتش.

وأبدى المقاولون العرب، رغبته في التعاقد مع ناصر ماهر لاعب الفريق المعار، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، من أجل الموافقة على رحيل طاهر، بالميركاتو الصيفي.

وأبلغ ماهر، إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة سيد عبدالحفيظ، رفضه فكرة الدخول في أي صفقات تبادلية، متمسكًا بالعودة إلى صفوف الفريق، أو الاستمرار بين صفوف سموحة، بالموسم الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر عقد طاهر محمد طاهر المقاولون الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

نجم الأهلي يُهدد صفقة الأحمر الكبرى

منذ 36 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ يوم

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس المخابرات العامة لهذا السبب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مصري تجاه دول مجلس التعاون الخليجي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ ساعة و 11 دقيقة

الدبابة الإفريقية.. كارتيرون يستقر على بديل كاسونجو في الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. كينو يوجه ضربة موجعة إلى الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد يوجه رسالة خاصة لمدرب برشلونة بعد إصابته الخطيرة

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

(تحديث)آخرهم تجديد وليد سليمان.. صفقات الدوري المصري في زمن كورونا

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

الأهلي يستقر على عودة لاعبه المعار

نجم الأهلي المعار يطالب ناديه بحسم مصيره

أخبار الأهلي اليوم السبت 11 / 4 / 2020: حسم مصير أحمد فتحي.. فايلر يطرد 5 لاعبين.. الأهلي يصفع الزمالك في كبرى الصفقات الصيفية

5 صفقات مرتقبة في الدوري المصري

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

01:42 م

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

04:55 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

نجم الأهلي يُهدد صفقة الأحمر الكبرى

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟