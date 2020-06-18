ريال مدريد يوجه رسالة خاصة لمدرب برشلونة بعد إصابته الخطيرة

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
حرص نادي ريال مدريد الاسباني على دعم خوان كارلوس أونزي مساعد المدير الفني السابق لفريق برشلونة بعد إعلان إصابته بمرض خطير.

وكتب نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي :"من ريال مدريد، نريد أن ننقل كل حبنا وتشجيعنا لمساعد مدرب الفريق الأول السابق بنادي برشلونة، خوان كارلوس أونزوي، بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري،فنادي ريال مدريد يقف معه ومع عائلته في كفاحهم ضد المرض بكل دعمه وقوته".


وأعلن أونزي اعتزاله التدريب خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس مؤكدا على إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري والذي يهدد حياته بالشلل.


وشهد المؤتمر الصحفي لأونزي ‏حضور كلاً من سيرجيو بوسكيتس، وروبيرتو، وجيرارد بيكيه، وجوردي البا، وبويول، وجوسيب بارتوميو، في محاولة لدعم أونزي.

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