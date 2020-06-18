إعلامي سعودي يهاجم أردوغان ويطالب القاهرة بالتصدي له بهذه الطريقة

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:26 م
الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس
الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس، اليوم الخميس، إن يجب على القاهرة استضافة الشخصيات المعارضة للرئيس التركي ليوضحوا للعالم حقيقته من خلال الإعلام المصري.

وذكر "الخميس" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصيرة " تويتر": يقول أداة اردوغان الإعلامية ياسين أقطاي أن حقوق الانسان خط أحمر، وتركيا ستستقبل وتحمي الهاربين من مصر.

وتابع: نصيحة للأشقاء في مصر لا تدعوا تركيًا هاربًا من أردوغان إلا احتضنتموه وجهزتوا له منصة يخاطب العالم عبرها وعن حقوقه المهدرة في تركيا، منصة تحمي كرامته وخاصة نساء تركيا المسحولات

وأوضح: استغرب من دول عديدة تقع تحت مرمى الهجوم الأردوغاني وأزلامه، يتم جمع معارضيهم وكل حشرات الأرض على أراضي تركيا كي تمارس عملًا منظمًا ضد دولهم وهم يخجلون من استضافة معارضين أتراك، يجب أن تتمتع تنظيمات الأكراد وأتباع جولن بحريات كاملة فيها.

واستكمل: لابد من توفير كامل إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي لأتباع جولن والأكراد، ولا أعتقد أن أشقاءنا في مصر سيقصرون في الرد على هذا العبث الأردوغاني وتصريحات مستشاره المأزوم، يجب أن تصبح القاهرة ملجأ المكلومين الأتراك وكذلك عواصم أخرى".

واختتم حديثة قائلًا: إن "المثير للاستغراب أن تركيا لديها قنوات عربية ومواقع ووو... بينما لا يوجد للعرب أي لسان لمخاطبة الشعب التركي وشرح قضاياهم، دعونا من العرب، الدول المتضررة من السياسة التركية وكأنها لا تعرف كيف ترد.. وأن كانت هناك مواقع باللغة التركية فهي فاشلة وغير فعالة ولا تؤثر في الداخل التركي".

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