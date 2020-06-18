بعد اقتراب التعاقد مع طاهر محمد طاهر.. الأهلي يملك غالبية قوام المنتخب الأوليمبي «نجوم المستقبل»

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:12 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
محمد جمال
 

يرغب النادى الأهلي فى تكوين جيل جديد قادرًا على المنافسة على جميع البطولات لسنوات قادمة، خاصة بعد انتهاء فترة جيل حقق الكثير من البطولات المحلية والأفريقية للقلعة الحمراء على مدار السنوات السابقة.

ورحل عن النادى الأهلي خلال الفترة الحالية كل من أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي وهم أبرز عناصر الجيل للنادى الأهلي ولم يتبقي سوي وليد سليمان من اللاعبين الكبار الذي يلعبوا منذ سنوات مما يجعل الأهلي يدرس وبقوة التعاقد مع صفقات صغيرة فى السن لتحقيق أحلام جماهير الأهلى فى المستقبل.

ووضع الأهلي عينه على المنتخب الأولمبي والذي يقوده المدرب الكبير شوقي غريب والذي استطاع التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر نهاية العام الماضي وتأهل من خلالها الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو والتى تم تأجيلها للعام القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويملك المارد الأحمر كل من رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي وأفضل لاعب فى البطولة الإفريقية ولكن على سبيل الإعارة من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم ولكن مازال لم يحسم اللاعب موقفه من البقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

بجانب امتلاك الأهلي أكرم توفيق والمعار لفريق الجونة والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق بجانب التألق خلال كأس الأمم، وبالفعل يرغب الأهلي فى إستعادته الموسم الجديد ليكون بديل للاعب حسام عاشور.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عمار حمدى والمعار لفريق طلائع الجيش والذي كان له دور فعال مع منتخب مصر بجانب أحمد ياسر ريان والذي سجل هدف وتسبب فى هدف خلال البطولة للمنتخب الأولمبي والمعار لفريق الجونة .

وأيضًا يملك الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد والذي أبعدتهم الإصابة عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي ولكنهم ضمن القوام الأساسي لشوقي غريب .

ويملك أيضًا الأهلي واحد من أفضل اللاعبين فى المنتخب الأولمبي وهو صلاح محسن مهاجم الفريق والذي كان المارد الأحمر قام بشرائه من فريقه إنبي عام 2018 فى صفقة كبيرة ولكن تمت إعارته لفريق سموحة ولكن من الممكن أن يقوم الأهلى بإستعادة اللاعب .

ويرغب الأهلي فى التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ولاعب المنتخب الأولمبي بعدما أعلن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء التقدم بعرض لرسمي لضمه من صفوف ذئاب الجبل.

ويدرس مسؤولي الأهلي التعاقد مع لاعبه السابق أحمد رمضان بيكهام والذي يجيد اللعب فى مركز المدافع ولاعب الوسط والذي باعه الفريق الأحمر لفريق وادى دجلة ضمن صفقة التعاقد مع محمد محمود. 

ويسعي الأهلي أيضًا إلى الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع نادى إنبي، والذي لفت الأنظار خلال كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن الممكن أن يملك النادى الأهلى خلال السنوات القادمة أغلب لاعبي المنتخب الأولمبي والذي يعد لاعبيه هم نجوم المستقبل للمنتخب الأول.

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