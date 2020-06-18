تمهيدا لعودة الدوري.. إنبي يدرس الضوابط الاحترازية

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:14 م
حلمي طولان
حلمي طولان
علي نبوي
يعقد المهندس زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي اجتماعًا مساء اليوم الخميس مع حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي، للترتيب للفترة المقبلة.

ويناقش رئيس نادي إنبي في جلسته مع المدير الفني للفريق البترولي ودراسة الضوابط الاحترازية المقررة من وزارة الشباب والرياضة، لعودة التدريبات تمهيداََ لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

كما سيبحث رئيس النادي مع طولان ملف احتياجات الفريق، وموقف عدد من اللاعبين في ظل تلقي النادي أكثر من عرض لهم وفي مقدمتهم أسامة جلال.

ويحتل إنبي المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٢٥ نقطة.

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