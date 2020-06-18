مسؤول بالبنتاجون: كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديد "استثنائي" للمنطقة

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح مسؤول كبير في البنتاجون - وزارة الدفاع الأمريكية -،اليوم الخميس، بأن أنشطة كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة أظهرت أن بيونج يانج لا تزال تشكل تهديدًا "استثنائيًا" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ديفيد هيلفي، مساعد وزير الدفاع بالنيابة للشؤون الأمنية في منطقة المحيط الهادئ الهندي، للصحفيين: "كما تم تذكيرنا بشدة في الأيام الأخيرة، تواصل كوريا الشمالية تقديم تهديد غير عادي للمنطقة ويتطلب يقظتنا المستمرة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "هيلفي"، أنه كان من الصعب معرفة ما ستفعله كوريا الشمالية في الأيام والأسابيع القادمة.

قامت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء بتفجير مكتب اتصال مشترك تم إنشاؤه في بلدة حدودية في عام 2018 لتعزيز علاقات أفضل مع كوريا الجنوبية بعد تهديد باتخاذ إجراء إذا واصل المنشقون حملة إرسال منشورات دعائية إلى الشمال المنعزل.

ويمثل تدمير المبنى، الذي أغلق منذ يناير كانون الثاني بسبب مخاوف من فيروس كورونا، انتكاسة كبيرة لجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لإقناع كوريا الشمالية بالتعاون.

كما يبدو أنها بمثابة ضربة أخرى لآمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية والانفتاح على العالم.

انتقدت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، كيم يو جونج، يوم الأربعاء، "مون" لفشله في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، قائلة إن "مون" "وضع رقبته في خناق المؤيد للولايات المتحدة".

وحذرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي واشنطن من الامتناع عن التعليق على الشؤون بين الكوريتين إذا أرادت أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر بسلاسة، مما أثار مخاوف من أنها قد تفكر في العودة إلى التجارب النووية والصواريخ بعيدة المدى.

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