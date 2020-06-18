بولتون: "ترامب" غير مؤهل لتولي منصب الرئاسة

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:04 م
المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي - بولتون
المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي - بولتون

قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، اليوم الخميس، إن "دونالد ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئاسة"، وذلك قبل صدور كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع القادم.

وذكر بولتون في معرض حديثه عن ترامب: "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب، ولا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب".

وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر كتاب "المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض"، مؤكدة على أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية، ومن المقرر نشر كتاب بولتون في يوم 23 يونيو الجاري.

وذكرت دار نشر "سايمون آند شوستر" في بيان صحفي: أن "كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة للرئيس دونالد ترامب".

وفي الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف، يوم أمس الأربعاء، كتب بولتون أن "ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في إعادة انتخابه".

وأعرب ترامب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الأويغور والأقليات الأخرى، لافتاً إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا لمسائل العالم.

وأضاف بولتون، في المقابلة التي ستُبث الأحد كاملة "لم أميّز في الحقيقة أي مبدأ توجيهي، باستثناء ما هو مفيد لإعادة انتخاب ترامب"، موضحاً "أعتقد أنه كان يصب تركيزه على إعادة الانتخاب إلى حد سقطت الاعتبارات الطويلة الأجل".

كما لفت إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلا: إن "ترامب كان يركز على فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها، عوضاً عن التركيز على المصالح الأمريكية طويلة الأجل".

ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيس لمغادرته البيت الأبيض في شهر سبتمبر الماضي.

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