شاهد.. هيدي كرم تغازل جمهورها عبر "انستجرام"

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة هيدى كرم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت هيدي، بالصورة مرتدية شميز قط باللون الأسود، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل، كما وضعت ميكب هادئ وجذاب متناسب مع إطلالتها.


وتفاعل الكثير من الجمهور مع الصورة وعلق الكثير متغزلين بجمالها ومن أهم التعليقات "قمر من يومك ، بحبك يا هيدي".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدى كرم، ظهورها في مسلسل "كلبش 3" الذي عرض خلال السباق الرمضاني قبل الماضي 2019، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري.

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