محمد رمضان يحصل علي الدرع الماسي من "اليوتيوب"

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بڤيديو جديد يحتفل خلاله بحصوله علي الدرع الماسي من "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهر "انستجرام".


وتضمن الفيديو صورة للنجم محمد رمضان، مع أغنية "نمبر وان"، وعلق رمضان علي الفيديو قائلا: "الحمد لله أول ممثل ومغني مصري يصل لعشرة مليون مشترك ويحصل على الدوع الماسي من اليوتيوب".


جدير بالذكر أن محمد رمضان، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" ، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ، وحقق من خلاله نجاحا جماهيريا ، والمسلسل بطولة " محمد رمضان ، روچينا ، نجلاء بدر، أحمد زاهر ، ريم سامي ، نور اللبنانية وكوكبة من النجوم" .


يشار أن رمضان أعلن رسميا تعاقده مع السيناريست والمؤلف الكبير بشير الديك لكتابة مسلسل "الإمبراطور " عن قصةحياة الراحل أحمد زكي ، ومن المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني القادم لعام 2021 .


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