محمد رمضان يحصل علي الدرع الماسي من "اليوتيوب"
الخميس 18/يونيو/2020 - 05:01 م
فايقة محمد عادل
شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بڤيديو جديد يحتفل خلاله بحصوله علي الدرع الماسي من "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهر "انستجرام".
وتضمن الفيديو صورة للنجم محمد رمضان، مع أغنية "نمبر وان"، وعلق رمضان علي الفيديو قائلا: "الحمد لله أول ممثل ومغني مصري يصل لعشرة مليون مشترك ويحصل على الدوع الماسي من اليوتيوب".
جدير بالذكر أن محمد رمضان، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" ، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ، وحقق من خلاله نجاحا جماهيريا ، والمسلسل بطولة " محمد رمضان ، روچينا ، نجلاء بدر، أحمد زاهر ، ريم سامي ، نور اللبنانية وكوكبة من النجوم" .
يشار أن رمضان أعلن رسميا تعاقده مع السيناريست والمؤلف الكبير بشير الديك لكتابة مسلسل "الإمبراطور " عن قصةحياة الراحل أحمد زكي ، ومن المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني القادم لعام 2021 .
وتضمن الفيديو صورة للنجم محمد رمضان، مع أغنية "نمبر وان"، وعلق رمضان علي الفيديو قائلا: "الحمد لله أول ممثل ومغني مصري يصل لعشرة مليون مشترك ويحصل على الدوع الماسي من اليوتيوب".
جدير بالذكر أن محمد رمضان، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" ، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ، وحقق من خلاله نجاحا جماهيريا ، والمسلسل بطولة " محمد رمضان ، روچينا ، نجلاء بدر، أحمد زاهر ، ريم سامي ، نور اللبنانية وكوكبة من النجوم" .
يشار أن رمضان أعلن رسميا تعاقده مع السيناريست والمؤلف الكبير بشير الديك لكتابة مسلسل "الإمبراطور " عن قصةحياة الراحل أحمد زكي ، ومن المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني القادم لعام 2021 .
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الحمد لله أول ممثل و مُغني مصري يصل ل١٠ مليون مشترك ويحصل على الدرع الماسي من يوتيوب BEING THE FIRST EGYPTIAN SINGER AND ACTOR TO REACH 10 MILLION SUBSCRIBERS AND GETS YouTube DIAMOND PLAY BUTTON AWARD. #mohamed_ramadan #mohamedramadan #ثقة_في_الله_نجاح #youtube #subscribe #egypt #africa 🥇🇪🇬