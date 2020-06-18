زيزو يمثل بيراميدز فى اجتماع اتحاد الكرة





يُعقد حاليّا داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم إجتماع بين اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وببن 6 أندية وهم الإسماعيلي وبيراميدز والمصري وحرس الحدود وسموحة والجونة لبحث مصير عودة الدوري المصري هذا الموسم ومناقشة لائحة النظام الأساسى.





وتواجد عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز في مقر اتحاد الكرة المصري بالجزيرة لحضور الاجتماع مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد لبحث مختلف الأمور المتعلقة بالكرة المصرية.





ودعا اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني لحضور اجتماعات بمقر الاتحاد لبحث موقف عودة النشاط الرياضي واللائحة الجديدة ورابطة دوري المحترفين.





ويحضر نادي بيراميدز الاجتماعات مع أندية الدوري الممتاز، بجانب أندية سموحة والإسماعيلي والمصري والجونة وحرس الحدود في آخر أيام الاجتماعات لأندية الدوري والقسم الثاني.



