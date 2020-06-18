الرئيس الفرنسي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في داونينج ستريت

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في داونينج ستريت، اليوم الخميس، كجزي من زيارة "ماكرون" للملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات، حسب وكالة "سبوتنيك".

تمثل الرحلة إلى المملكة المتحدة أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي للبلاد منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا في وقت سابق من هذا العام.

يأتي اجتماع ماكرون مع جونسون بعد محادثاته مع تشارلز، أمير ويلز، وكاميلا، دوقة كورنوال، كما يأتي كجزء من رحلة ماكرون الرسمية إلى المملكة المتحدة المخصصة للذكرى 80 لخطاب شارل ديجول للأمة خلال الحرب العالمية الثانية لتحدي النازيين.

وبحسب المتحدث باسم "جونسون"، من المرجح أن يتطرق السياسيان إلى الجهد العالمي ضد الفيروس ومستقبل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، أن الرئيس الفرنسي لن يخضع والوفد المرافق له للحجر الصحي المفروض على الوافدين إلى بريطانيا، وذلك وفقا للإعفاءات التي أقرتها الحكومة البريطانية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني، أن ماكرون سيقيم في مقر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في قلب لندن، وستراعى هناك إجراءات وقواعد الحجر الصحي.


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