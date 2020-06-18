البورصة الأمريكية تواصل التراجع بالمستهل مع تزايد البطالة

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:51 م
وول ستريت
وول ستريت

واصلت البورصة الأمريكية التراجع في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد أن تجاوزت بيانات إعانات البطالة اليوم  تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي بفعل استمرار تأثيرات الكورونا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء تفشي المرض إلى 45.727 مليون شخص.

فيما سجل النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية تحسناً خلال الشهر الجاري للنطاق الموجب لأول مرة منذ فبراير  الماضي.

وتأثرت وول ستريت سلباً بخسائر أسهم قطاع الطيران والرحلات البحرية وتجارة التجزئة، حيث تشهد الولايات المتحدة زيادة في وتيرة الإصابات الجديدة بالفيروس الذي أصاب حوالي 8.4 مليون شخص على الصعيد العالمي.

وعلى الجانب الآخر، طلبت الصين من الولايات المتحدة عدم التدخل في شؤونها واحترام مواقف بكين بشأن القضايا الرئيسية بعد خلافات متزايدة مؤخراً حول الوضع في هونج كونج وتايوان.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8 بالمائة فاقداً 203.7 نقطة ليسجل 25915.9 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 3097 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 9892.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 97.293.

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