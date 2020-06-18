درة تشعل "انستجرام" في أحدث ظهور لها

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة درة، جمهورها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


حيث ظهرت "درة"، بالصور من داخل منزلها بجمال واناقة كبيرة، وهي تتصفح كتاب مرتدية بلوزة باللون الأبيض وبنطلون بني، وكان شعرها طويل مموج.


وتفاعل الكثير مع الصور وعلق الكثير متغزلين بجمالها ومن أهم التعليقات: "أفضل ممثلة علي الإطلاق من حيث الإحترام والذوق والأخلاق".


يشار أن آخر أعمال الفنانة درة، الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم، نيكولا معوض، عمر الشناوي، ديانا هشام، هاجر الشرنوبي، أشرف زكي، درة، إسلام جمال، حازم سمير، من تأليف انجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.

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