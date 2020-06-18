لبنان يعلن فتح معبرين حدوديين مع سوريا لعودة مواطنيه

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها ستفتح نقطتين من الحدود البرية مع دولة سوريا؛ لتسهيل عودة المواطنيين اللبنانيين إلى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبنانية، في بيان: أنه "استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار لفتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين يومي 23 و25 يونيو الجاري، من الساعة 9.00 إلى الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة إلى لبنان".

وكان لبنان، قد قرر في شهر مارس الماضي، إغلاق حدوده البرية مع سوريا، ضمن إجراءات الوقاية والعزل التي اتخذتها الحكومة للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,468 مليون إصابة، بينهم أكثر من 452 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,440 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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